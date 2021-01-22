أحمد عزمي: بحب الأهلي جدا واللى بيحصل معاه غلط وعيب.. فيديو

كشف الفنان أحمد عزمي عن نادى كرة القدم الذي يشجعه داخل مصر.





وقال عزمى خلال حواره مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه يشجع النادى الأهلى ويحبه للغاية.





وتابع أحمد عزمي: "اللى بيحصل مع الأهلى دا عيب وغلط يا جماعة، بناشد المسئولين وبقولهم حرام اللى بيتعمل فى الدورى".





وكان أحمد عزمى تحدث عن كواليسي بدايته فى مجال الفن منذ صغره وكتابته للشعر، قائلا إنه بدأ فى سن الـ 12 عاما كتابة الشعر، ودخل الإذاعة عن طريق ابن عمه الذي كان يعمل مخرجا حينها حيث بدء فى إلقاء الشعر فى أعمال "درامية فى الإذاعة".





وأوضح أحمد عزمى، أن أول مسلسل شارك به "شقائق النعمان"، مع الفنان، عزت العلايلى، وجلال الشرقاوي، كما شارك فى بوجى وطمطم، البرلمانى الصغير، وقدم أيضا نشرة الأطفال.





وقال عزمى، إن والدته كانت حريصة على حفظه القرآن الكريم، معقبا: "القرآن ساعدنى على إتقان اللغة العربية".





ولفت أحمد عزمى، إلى أنه بعد الانتهاء من الثانوية العامة التحق بمعهد الفنون المسرحية.