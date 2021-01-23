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برلمان

لو هتشتغل في أوبر.. شروط القانون لاستخراج كارت التشغيل

السبت 23/يناير/2021 - 02:16 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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سماح أنور
في سبتمبر 2019، سارعت الدولة بوضع آلية منظمة لشركات "اوبر وكريم" ومن ثم جاء قانون "تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ليضع ضوابط ومعايير تحدد طبيعة النشاط.

وتضمنت القواعد والإجراءات بعض البنود الخاصة بتفعيل القانون ومنها تحديد شروط السيارات المقبولة ورسوم الترخيص التي تسددها الشركات، فضلًا عن شروط عمل السائقين،ومن ضمن هذه الشروط كيفية استخراج كارت التشغيل لقائد السيارة، وحددت اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء  


وحددت المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعلقة باستخراج كارت التشغيل الخاص بقائد المركبة، والتي تشمل:

1- يشترط أن يكون قائد السيارة من حاملي رخصة القيادة "مهنية - خاصة - دراجة نارية" بمدة سريان لا تقل عن سنة وشريطة مرور ثلاث سنوات من تاريخ استخراج الرخصة "الخاصة - الدراجة النارية".

2-  تحديد عدد 3 سائقين بحد أقصى للسيارة الواحدة.

3- اجتياز طالب الحصول على كارت التشغيل القومسيون الطبي بنجاح طبقا لذات شروط استخراج رخصة القيادة المهنية متضمنة تحليل للمخدرات والكحوليات، وتخطر وزارة الداخلية الشركة صاحبة الترخيص الكترونيا بالقبول أو الرفض لطلب الحصول على كارت التشغيل لقائد المركبة خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.


فيما تنص المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية بضرورة تقديم الشركات المقدمة للخدمة بيان ربع سنوى بأسماء ممارسي الخدمة سواء أكانت شركات أو أشخاص طبيعين لمصلحة الضرائب المصرية.

 وتضمنت مواد القانون حظر الأشخاص الطبيعيين لأداء هذه الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل. ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لعدد من يصرح له بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركة المرخص لها والإجراءات المنظمة لذلك.

 والجدير بالذكر، أنه يستلزم ضرورة جمع الشركات ووكلائها لضريبة القيمة المضافة وتوريدها للدولة وذلك وفقا للمادة (21) من القانون 

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