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رياضة

البرتغال تنعش آمالها في الصعود لربع نهائي مونديال اليد بالفوز على سويسرا

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:13 م
المنتخب البرتغالي
المنتخب البرتغالي
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حسن العمدة
فاز المنتخب البرتغالي على نظيره السويسري في ثاني جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 33 - 29.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب "البحارة" بنتيجة 17 - 15، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبهذه النتيجة حصل المنتخب البرتغالي على نقطتين ويرفع رصيده لـ6 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة خلف فرنسا المتصدر، فيما تجمد رصيد المنتخب السويسري عند النقطة الثانية يحتل بهم المركز الخامس في انتظار ما ستسفر عن باقي مواجهات اليوم.

وحصل "أندي شيمت" لاعب المنتخب السويسري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بالرغم من خسارة بلاده، وبعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء، وتسجيله لـ11 هدفًا.

ومن المقرر، أن يصطدم المنتخب البرتغالي في الجولة المقبلة مع نظيره الفرنسي، فيما يواجه المنتخب السويسري نظيره الجزائري.

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