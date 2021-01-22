حملات مكثفة لمتابعة التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامات في البحيرة

شدد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات التعقيم، وكذا المتابعة لكافة الإجراءات الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء والتزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات.





وشهدت المواقف والشوارع والمحلات بنطاق المحافظة، حملات مكثفة لمتابعة التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامات والتزام المحال التجارية بتطبيق كافة الإجراءات مع فرض الغرامات الفورية على المخالفين حرصا صحتهم وسلامتهم وسلامة المحيطين.





وأكد المحافظ استمرار عمل جميع اللجان والجهات المعنية لمتابعة الالتزام بكافة التعليمات المقررة وتطبيق كافة الإجراءات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .





مناشدًا جموع المواطنين من أبناء المحافظة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والمساهمة مع كافة الجهود التى تقوم بها الدولة لمجابهة ومواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا .







ونوه محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

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