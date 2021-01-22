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رياضة

منتخب أوروجواي لكرة اليد يزور الأهرامات

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:37 م
منتخب أوروجواي لكرة
منتخب أوروجواي لكرة اليد يزور الأهرامات
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حسن العمدة
نظمت لجنة الإقامة والإعاشة بمونديال اليد رحلة لمنتخب الأورجواي لزيارة أهرامات الجيزة على هامش البطولة. 

من جانبه أكد رئيس بعثة الأورجواي واللاعبين عن سعادتهم لزيارة أحد أهم الآثار  في العالم وأن زيارة الأهرام كان حلم تتحقق. 

ووجه رئيس البعثة الشكر لمصر على التنظيم الجيد وكذلك الإجراءات الإحترازية التي قامت بها الدولة المصرية وكان لها أثر كبير في نجاح البطولة. 

وتأهل منتخب أوروجواي  إلى الدور الرئيسي في البطولة ليشارك في منافسات المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات المجر و أسبانيا وألمانيا وبولندا والبرازيل و أوروجواي الذي يتذيل ترتيب المجموعة برصيد صفر نقاط.

الجدير بالذكر أن منتخب أوروجواي خسر أمس أمام منتخب بولندا في افتتاح مبارياته في الدور الرئيسي بنتيجة 30-16 ومن المنتظر أن يواجه غدًا منتخب أسبانيا في ثاني المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.
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