بفستان قصير.. بوسي تتألق بإطلالة مختلفة وجذابة.. شاهد

شاركت المطربة بوسي ، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهرت فيها بإطلالة جذابة تخطف الأنظار.





وتألقت بوسي ، بفستان قصير وجذاب من الكاروهات باللون الأسود والأحمر، ووضعت حزاما على الخصر باللون الأسود ليبرز رشاقتها، وانتعلت بوت كاجوال باللون الأسود لإكمال ظهورها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري الذى يبرز جمال أنوثتها.



