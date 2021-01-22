بعد تحطيم زجاج إحدى نوافذها.. سرقة هاتف محمول من سيارة نائب الوفد بـ كفر الشيخ

تبذل مباحث قسم أول كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، جهودًا مضنية لكشف غموض واقعة سرقة هاتف محمول ومحتويات من سيارة المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، عن حزب الوفد الجديد.





وكان النائب قد فوجئ، عقب انتهائه من أداء صلاة الجمعة، بمدينة كفر الشيخ، اليوم، بتحطيم زجاج إحدى نوافذ السيارة الأمامية، وسرقة هاتفه المحمول، وبعض المتعلقات الأخرى من داخل السيارة.





على الفور، قام النائب باسم حجازي، بالاتصال بشرطة النجدة، التي هرعت إلى موقع الحادث؛ لتحرير المحضر اللازم، وإجراء المعاينة اللازمة.



