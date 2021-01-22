ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري حساسية ومناعة: سببان وراء انخفاض إصابات كورونا .. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:14 م
كورونا
كورونا
Advertisements
حمزة شعيب
 قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن تذبذب الإصابات اليومية لكورونا أمر طبيعي يرجع إلى سلوك المواطنين، مؤكدا أن انخفاض الأعداد يعني التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بشكل كبير، وارتفاعها يدل على عكس ذلك.

وأكد الحداد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" إصابات كورونا انخفضت بالفعل للنصف خلال شهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر، مرجعا انخفاض الإصابات بنسبة 50% خلال الأيام الأخيرة لـ إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى  أن انخفاض الأعداد يرجع إلى قرار مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات في المدارس والجامعات، بالإضافة لفرض الكمامة بشكل إلزامي على المواطنين.

ولفت إلى أن القرارين كان لهم تأثير كبير في منع تزايد الأعداد بشكل كبير وتفشي الوباء بشكل أسرع وأكبر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استشاري مناعة.. الكمامة الاختراع الأهم في 2020

أهم لقاح ضد كورونا.. استشاري مناعة: وعى المواطنين يمنع الإغلاق.. فيديو

استشاري حساسية ومناعة: كورونا يزداد قوة وانتشارا .. فيديو

استشاري حساسية: لقاح كورونا سيعطي مناعة طويلة الأمد.. فيديو

الشتاء فصل الفيروسات.. استشاري: 3 صور لـ فيروس كورونا.. وهذه هي الفروق بينه وبين الإنفلونزا

استشاري مناعة يحذر المواطنين: أعراض الإنفلونزا والبرد وكورونا متشابهة في الرشح والكحة "فيديو"

ترشيحاتنا

بعد تخطي الكرة مرمى بيراميدز.. خبير تحكيمي: سموحة استحق هدفا 100%

انفجار سيارة محملة باسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

بعد إلغاء الكاش.. اعرف عقوبات المحاسبة نقدا بالقانون

بقميص قصير.. مي عمر بإطلالة جريئة على إنستجرام.. شاهد

ياسمين صبري تنشر صورا جديدة من احتفالها بـ عيد ميلادها.. شاهد

السعودية: تسجيل 213 حالة مؤكدة بـ كورونا.. وإجراء 49 ألف فحص مخبري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 3 دقائق.. تعلمي الخطوات الصحيحة لوضع الكونتور كالمحترفين

بـ الفرو الأبيض.. هايدي موسى تستعرض جمالها على إنستجرام

بإطلالة كاجوال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها على إنستجرام