استشاري حساسية ومناعة: سببان وراء انخفاض إصابات كورونا .. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن تذبذب الإصابات اليومية لكورونا أمر طبيعي يرجع إلى سلوك المواطنين، مؤكدا أن انخفاض الأعداد يعني التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بشكل كبير، وارتفاعها يدل على عكس ذلك.





وأكد الحداد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" إصابات كورونا انخفضت بالفعل للنصف خلال شهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر، مرجعا انخفاض الإصابات بنسبة 50% خلال الأيام الأخيرة لـ إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.





وأشار إلى أن انخفاض الأعداد يرجع إلى قرار مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات في المدارس والجامعات، بالإضافة لفرض الكمامة بشكل إلزامي على المواطنين.





ولفت إلى أن القرارين كان لهم تأثير كبير في منع تزايد الأعداد بشكل كبير وتفشي الوباء بشكل أسرع وأكبر.