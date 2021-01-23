إعلان جداول حصص الأسبوع الـ 15 على قناة مدرستنا التعليمية.. اليوم

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وعلى جانب آخر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم إنه قد بدأت إجازة نصف العام رسميًا في جميع مدارس الجمهورية، من اليوم السبت الموافق 16 يناير 2021.









وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن تستمر إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021، حتى يوم 20 فبراير 2021.



