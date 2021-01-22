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مرأة

بـ الفرو الأبيض.. هايدي موسى تستعرض جمالها على إنستجرام

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:55 م
هايدي موسى
هايدي موسى
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نهى هجرس
نشرت المطربة هايدي موسى، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وساحرة تبرز جمالها.

وظهرت بها هايدي موسى، بفستان كاجوال طويل باللون الموف الفاتح، مرتدية معه جاكيت قصير من الفرو باللون البيض، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة كأيشادو للعيون ليبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية ولافتة تبرز جمالها.

ووضعت ساعة لليد باللون الذهبي لإكمال إطلالتها اللافتة.
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