غلق إداري لـ 3 صيدليات وتسجيل 4 حالات شفاء من كورونا في سيناء

أصدرت مديرية الصحة بشمال سيناء بيانا اليوم الجمعة ، بشأن متابعة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تماثل 4 حالات للشفاء، وظهور نتيجة حالتين إيجابية، وصفر وفيات.





وتضمن البيان حجز 13 حالة بمستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد ، بينما تم إلزام 117 حالة بالعزل المنزلى، هذا وقد بلغ إجمالى عدد الوفيات منذ ظهور الجائحة في ديسمبر من عام2019م ، 87 حالة، و 276 حالة إيجابية.

كما أصدر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، قرار بغلق ٣ صيدلية بالعريش إداريا وذلك بمنع مزاولة النشاط لعدم وجود المدير الفني وبالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.





وسبق ان أعلنت صحة شمال سيناء، وفاة هدي رشاد مدير قسم العمليات ، والممرض أحمد سليمان عمر، رئيس تمريض وحدة قرية السكاسكة بالعريش، والذى كان يتلقى العلاج بمستشفى العريش العام بعد اصابتهما بفيروس كورونا.



وناشدت مديرية الشئون الصحية بمخافظة شمال سيناء المواطنين بمختلف مراكز المحافظة بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وأهابت الدكتور انتصار سري، مدير عام الرعاية الصحية، بأهالى شمال سيناء بأهمية اتخاذ التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.





جاء ذلك في ندوة فى احدى الجمعيات الخيرية في نطاق مدينة العريش

.

وأكدت الدكتورة انتصار، خلال الندوة أن ارتداء الكمامة أصبح مسئولية وواجب وطني لحماية أنفسنا من فيروس كورونا مشيرة إلى تجنب ملامسة العينين والانف والفم باليدين والمحافظة علي النظافة الشخصية مع الحرص علي نظافة الاسطح والارضيات.





اقرا ايضا:

الأهالي يستغيثون لخروج موقف الميكروباصات من شارعي 23 و26 يوليو بالعريش









وشددت ، على ضرورة تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين أو مشاركة ادواتهم الشخصية والمداومة علي غسيل اليدين بالماء والصابون وخصوصا بعد السعال او العطس كذلك استخدام المناديل عند السعال او العطس والتخلص منه في سلة المهملات ثم غسيل اليدين جيدا.

ومن جانبها قالت ابتسام فودة، مفتشة تمريض الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، أن الالتزام بالتعليمات الوقائية مسئولية وواجب وطني مشيرة إلى اهمية دعم القطاع الصحي خلال المرحلة الراهنة كذلك دور الام المحوري والاساس في تنفيذ التعليمات الوقائية واتباع الإجراءات الاحترازية للعائلة مشيره الي اهمية الطعام الصحي وعلاقته بالمناعه.