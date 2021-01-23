اليوم قطع الكهرباء عن 8 قرى بالقليوبية.. تعرف عليها

أعلنت المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة القليوبية عن فصل التيار الكهربائى عن عدد من قرى شبين القناطر لأعمال الصيانة بمحطة محولات شبين القناطر، اليوم السبت، بداية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا.





وأضافت رئيس قطاع كهرباء القليوبية أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى قرى "المريج - كفرشبين – كفر الور - تل بنى تميم – كفرالشوبك - كفرسندوه - نوب – كفر طحا" وذلك نظرا لأعمال الصيانة التى سيتم إجراءها.





وأوضحت بركات، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل ساعاتان.





من ناحية اخري اعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.





وأكد الهجان أنه بلغ إجمالي طلبات التصالح التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية اليوم 7 طلبات تصالح على مخالفات البناء ، ليبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم تسلمها من المواطنين 221222 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و241 مليون و779 ألف جنيه.





من ناحية اخرى قام محافظ القليوبية يرافقه اللواء محمد سالم رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية اليوم الجمعة بجولة مفاجئة لمتابعة سير العمل بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بالمنيرة بمركز ومدينة القناطر الخيرية.





وجاءت الجولة بهدف الوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات.





وحيث المحافظ المعدات والمركبات واستمع إلى شرح من المشرف على الحملة عن أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها.



