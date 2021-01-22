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برلمان

نائب كفر الشيخ يكشف تفاصيل سرقة محتويات سيارته أثناء صلاة الجمعة

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:34 م
النائب باسم حجازي
النائب باسم حجازي عضو مجلس النواب
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سماح أنور
قال النائب باسم حجازي عضو مجلس النواب، إنه فوجئ بتعرض سيارته للسرقة أثناء ذهابه لأداء صلاة الجمعة ظهر اليوم، حيث تم انتشال محفظته وهاتف محمول، وحزمة من المستندات الهامة الخاصة بمهام عمله، وأشياء أخرى.

وأضاف "حجازي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه اتصل بالنجدة لتحرير محضر بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة بقسم أول كفر الشيخ، لافتا إلى وجود كاميرات مراقبة حول محيط منزله رصدت عملية السرقة، وبالتالي سيتم ملاحقة المجرمين وتحديد هويتهم من خلال تفريغها.


وأكد عضو مجلس النواب، أن تحريات الواقعة بالفعل بدأت وجار تتبع الجناة من قبل عناصر الأمن، مشيرا إلى أنه على اتصال دائم مع الشرطة لحصوله على حقه القانوني وتوقيع العقوبة على المتهمين.

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