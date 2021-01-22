الأمم المتحدة تشكل لجنة استشارية لحماية العاملين بالمجال الإنساني في سوريا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة في بيان لها، أمس الخميس، عن تشكيل لجنة استشارية عليا مستقلة، لحماية العاملين بالمجال الإنساني في سوريا.





وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، إن اللجنة الاستشارية شكلت لحماية المرافق والعاملين في المجال الإنساني من الهجمات في سوريا.





وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة قدمت رسالة إلى مجلس الأمن في 6 أبريل الماضي، تضمنت ملخصًا لتقرير مجلس تحقيق، مهمته التدقيق في حوادث حصلت شمال غربي سوريا منذ 17 من أيلول 2017، اُستهدفت ضمنها مرافق مصنفة ضمن قائمة الأمم المتحدة لمنع الاشتباك.





وأكد دوجاريك أن اللجنة تهدف إلى التحقيق بانتهاكات حصلت في سوريا، وتحديد تدابير جديدة لحماية المساعدات الإنسانية المقدمة في سوريا، لافتًا إلى أنها ستقدم توصيات إلى الأمم المتحدة حول كيفية تعزيز آلية فض الاشتباك، التي يديرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.



