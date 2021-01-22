مصطفى بكرى: وزير قطاع الأعمال مستعد للتراجع عن قرار إغلاق شركة الحديد والصلب





وقال بكرى خلال تقديمه برنامج"حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، بعد لقاء هشام توفيق مع نواب البرلمان داخل مجلس النواب ومناقشته، أجرى بعض المداخلات الإعلامية ليلا، أكد خلالها الاستعداد للعدول عن قراره بـ تصفية شركة الحديد والصلب.





وأوضح بكرى، أن وزير قطاع الأعمال مستعد لسماع المقترحات والآراء حول شركة الحديد والصلب، والعدول عن قراره إذا اتخذ مجلس الوزراء ومجلس النواب قرارات بعدم الإغلاق.





وتابع بكرى قائلا:" عندنا الخبراء والمتخصصين ونواب،لديهم من الحلول التى يمكن من خلالها تطوير شركة الحديد والصلب بدلا من إغلاقها".





وقال بكرى :" بعض الزملاء قال امبارح شوية الناصريين، لا يا حبيبى مش شوية شركات قطاع الاعمال قضية وطنية، صراعنا مش أيديولوجي صراعنا على المصلحة الوطنية".

















زف الإعلامى مصطفى بكرى، بشرى بشأن بعض شركات قطاع الأعمال العام التى اتخذت قرارات بتصفيتها، مثل شركة الحديد والصلب بحلوان.