محافظ الغربية: تلقينا 147 ألف طلب تصالح بإجمالي 929 مليون جنيه

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٤٧ ألفا و ٩٧٥ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٢٩ مليون و ٤٦٥ ألف جنيه حتى اليوم الجمعة.





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وأوضح دكتور رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول ١٧٦٠ طلبا، ورفض ٢٩٥ طلبا، وجار فحص ١٤٥٩٢٠ طلبا، مؤكدًا أن المحافظة قدمت التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.





وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ٣ /٢٠٢١، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتكثيف الحملات التموينية بالمحافظة وتشديد الرقابة علي المخابز.





بينما متابعة مستمرة من محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ،قامت إدارة تموين السنطة بتشكيل حملات للمرور على المخابز منذ الرابعة من فجر اليوم بدائرة قرى مركز ومدينة السنطة.





وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (١٤) مخالفة متنوعة للمخابز المخالفة، (٥) مخالفات نقص وزن من ٩ جرام إلى ١٧ جرام في الرغيف، (٣) مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، (٢) مخالفة عدم نظافة أدوات العجين، (٢) مخالفة تصرف دقيق بإجمالي عدد (٦) شيكارة و(٢) مخالفة عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطن .





يأتي ذلك في إطار استمرار محافظة الغربية في مكافحة الغش التجاري وضبط الأسعار خاصةً السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي ومستمر.