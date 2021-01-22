ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية: تلقينا 147 ألف طلب تصالح بإجمالي 929 مليون جنيه

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:31 م
محافظ الغربية : تلقينا
محافظ الغربية : تلقينا ١٤٧ ألف طلب تصالح
Advertisements
أحمد على

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٤٧ ألفا و ٩٧٥ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٢٩ مليون و ٤٦٥ ألف جنيه حتى اليوم الجمعة.


اقرأ أيضا :كمامة تشعل أزمة بين محامين وقيادات تنفيذية بسمنود.. صور

وأوضح دكتور رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول ١٧٦٠ طلبا، ورفض ٢٩٥ طلبا، وجار فحص ١٤٥٩٢٠ طلبا، مؤكدًا أن المحافظة قدمت التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.


وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ٣ /٢٠٢١، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.


جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتكثيف الحملات التموينية بالمحافظة وتشديد الرقابة علي المخابز.


بينما متابعة مستمرة من محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ،قامت إدارة تموين السنطة بتشكيل حملات للمرور على المخابز منذ الرابعة من فجر اليوم بدائرة قرى مركز ومدينة السنطة.


وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (١٤) مخالفة متنوعة للمخابز المخالفة،  (٥) مخالفات نقص وزن من ٩ جرام إلى ١٧ جرام في الرغيف، (٣) مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، (٢) مخالفة عدم نظافة أدوات العجين، (٢) مخالفة تصرف دقيق بإجمالي عدد (٦)  شيكارة و(٢) مخالفة عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطن .


يأتي ذلك في إطار استمرار محافظة الغربية في مكافحة الغش التجاري وضبط الأسعار خاصةً السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي ومستمر.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل جولة وزير النقل فى الغربية .. الوزير يتفقد إنشاءات وتطوير الطريق الزراعي والطرق الفرعية.. وتوجيهات رئاسية بسرعة التنفيذ لتوفير الراحة للمواطنين ..صور

تعليم الغربية تنعى إيمان شخبة معلمة سمنود المتوفاة بكورونا

حملات مكثفة على المحلات والصيدليات لضبط الأسواق في الغربية .. صور

محافظ الغربية يترأس غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة انتخابات الإعادة بمجلس النواب

محافظ الغربية: تلقينا 140 ألفاً و342 طلب تصالح في مخالفات البناء

نشوب حريق بدراجة نارية "توك توك" بسبب ماس كهربائي بالسنطة

ترشيحاتنا

ياسمين صبري تنشر صورا جديدة من احتفالها بـ عيد ميلادها.. شاهد

بعد أسبوع.. ضبط سيدة عذبت ابنة زوجها حتى الموت بمعاونة الأب في الجيزة

بيان عاجل من الإمارات بشأن صفقة مقاتلات F-35 الأمريكية

أخبار الرياضة.. تطور مفاجئ بشأن انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان.. هاني حتحوت يفتح النار على أحمد مجاهد

مات في الحمام يوم الدخلة.. تفاصيل وفاة عريس المنيا الابن الوحيد على ٤ بنات..صور

شباب الأهلي بطلًا للسوبر الإماراتي للمرة الخامسة بهدف قاتل في شباك الشارقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعد مفاجأة.. يستيقظ على خبر فوزه بـ 10 ملايين دولار والسبب تذكرة يانصيب

7 أنواع من الزيوت الطبيعية تعالج الشخير.. تعرف عليها

هيونداي توسان HUNDAI TUCSON 2021 الشكل الجديد رسميا في مصر.. صور