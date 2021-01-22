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رياضة

كاس الرئيس.. تشيلي يتفوق على النمسا في الشوط الاول

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:41 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
حسم منتخب تشيلي نتيجة الشوط الاول امام نظيره منتخب النمسا بنتيجة 15 /14 في اللقاء الذي يجمع المنتخبين فى الجولة الثانية ضمن منافسات كأس الرئيس بالمجموعة الثانية على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة  ببطولة  كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 التي تنظمها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الحالي.

جاء الشوط الاول حماسي بين المنتخبين فى ظل تقارب النتيجة على  مدار الشوط. 

وتضم المجموعة بجانب المنتخبين المنتخب المغربي الشقيق ومنتخب كوريا الجنوبية.

ويلتقي فى الجولة الثالثة للمجموعة  منتخب المغرب مع تشيلي، وكذلك يلتقي المنتخب الكوري  مع النمسا في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من منافسات كأس الرئيس.

وتستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين من منافسات بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021، والتي تشهد مشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.

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