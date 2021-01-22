فى العيد القومى.. محافظ البحر الأحمر يزف أخبارا سارة للأهالى

زف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر،عددا من الأخبار السارة لأهالى المحافظة تزامنا مع احتفال مواطنيها بالعيد القومى والذى يوافق ذكرى انتصار معركة شدوان ،حيث أكد على تخصيص قطعة أرض لاقامة أول مركز للأورام بالمحافظة ، وسيتم تمويله بالجهود الذاتية، تخفيفا عن معاناة المرضى الذين يتحملون مشقات السفر الى مراكز الاورام بالقاهرة وقنا والاقصر.





ووعد المحافظ فى تصريحات صحفية له بتسليم قائمة انتظار الوحدات السكنية بمدينة الغردقة على المستحقين بعد حصر جميع الوحدات الخالية.

وذكر محافظ البحر الاحمر،أن المحافظة شهدت أمس افتتاح مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر، وهي أول مدرسة متخصصة ومن نوعها في المحافظة، وتخدم أبناء المحافظة بالكامل وليس مدينة واحدة، حيث يوجد بها أماكن للإقامة ومطاعم، ومساحتها نحو 8 آلاف متر مربع، ومكونة 3 مباني، الأول تعليمي مكون من 3 طوابق وتضم 14 فصل ( 2 رياض أطفال – 6 ابتدائي – 3 إعدادي – 3 ثانوي)، كما يوجد بها مكتبة ومناهل معرفة،إضافة إلى أنشطة مختلفة منها الرسم بطريقة برايل.

وأكد “حنفى” على أهمية تطوير الميدان باعتبارها واجهة المحافظة ، أمام زائريها، لافتا إلي تطوير ميدان سنزو، الموجود في المدخل الجنوبي لمدينة الغردقة، وذلك بعمل المحيط الخارجي برصيف بلدورة وانترلوك للمارة، بعرض 3 متر في محيط الدائرة الخارجي، إضافة إلى دوائر كسر رخام ودوائر رمل حلواني ورمل أصفر مع زراعته بالنخيل وأشجار الزيتون، وعمل إضاءة للميدان بالكامل، إضافة إلى إضاءة ديكورية على الأشجار والأعمدة. وكذلك تطوير ميدان جهينة، الموجود بالطريق الدائري الأوسط وهو المحور الرئيسي لمدخل وسط المدينة والطريق الدائري الخارجي، إضافة إلى المدينتين الصناعية والحرفية، حيث تم عمل إضاءة للميدان بأكمله، إضافة إلى عمل إضاءة ديكورية على أشجار النخيل والزيتون التي تم زراعتها لتجميل الميدان.

وأوضح المحافظ ، أن عملية تطوير ورفع كفاءة الميادين بالمدينة تحظى باهتمامه، وذلك لتحسين الصورة الذهنية والبصرية لمدينة الغردقة، لافتًا إلى أن رفع كفاءة ميداني سنزو وجهينة يعدان مرحلة أولى تتبعها مراحل تطوير لكل الميادين.

وأعلن “حنفى” تطوير شاطئ 4 تأكيدًا لتعهده برفع كفاءة وتطوير الشاطئ العام، ليكون متنفسًا للأهالي، حيث شملت أعمال التطوير، عمل برجولات، وأرضيات وأماكن لجلوس المارة للاستمتاع بمشاهدة جمال وطبيعة البحر الأحمر، كما تفقد ممشى شاطئ 4، بطول 800 متر، وتم زيادة عرض الرصيف إلى 4 متر ليستوعب أكبر عدد من الجمهور والمارة مع عمل برجولات لجلوس المواطنين والاستماع بجمال البحر، وكذلك افتتاح قاعة أفراح داخل النادي الاجتماعي بالغردقة، تسع 400 فرد، وهي متعددة الأغراض، حيث تصلح للمؤتمرات والأفراح، وتبلغ مساحتها نحو 600 متر تقريبًا، تم إنشائها لتتناسب مع الواجهة الحضارية والسياحية للمحافظة، و لخدمة أهالى المدينة، حيث ستكون رسوم إقامة الأفراح فيها بأسعار رمزية لخدمة الأهالى، وذلك عندما يتم السماح بإقامة الإحتفالات والأفراح لأنها معلقة حاليًا بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.