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محافظات

وكيل "الصحة" بالغربية: تعافي وخروج 56 حالة كانت مصابة بكورونا من العزل

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:41 م
وج 56 حالة كانت مصابة
وج 56 حالة كانت مصابة بكورونا من العزل
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أحمد على

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، خروج 56 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات المحافظة، بعد تعافيهم وتحويل بعضهم للعزل المنزلي وعودتهم إلى منازلهم .

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وأكد وكيل وزارة الصحة، أن جميع الحالات خضعت للبروتوكول الطبي الذي تطبقه وزارة الصحة، حيث ظهرت نتائج التحليل سلبية أكثر من مرة، للتأكد من تمام التعافي من فيروس كورونا، قبل السماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم.


 وأشار وكيل الصحة  أن اللجان المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، تواصل عملها، للتأكد من توافر الأكسجين والمستلزمات بكميات مناسبة، وانتظام حضور الأطقم الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.


وشدد على مكافحة العدوى وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات واستكمال الجوالات علي مستشفيات العزل بالغربية علي مدار الساعة.


ونوه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية باستكمال الجولات المستمرة على جميع مستشفيات العزل للوقوف على الخدمة المقدمة لمرضى فيروس كورونا المستجد وتنفيذ بروتوكول العلاج طبقا لتعليمات وزارة الصحة.


وقامت اللجنة المشكلة بقيادة الدكتورة هيام أبو حمر مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات والدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الطوارئ بالمرور على مستشفى حميات طنطا وذلك لمتابعة سير العمل ومتابعة المرضى ورضاهم عن الخدمة المقدمة  المرور على مرضى الغسيل الكلوى واتباع الاجراءات الاحترازية ومعايير الجودة ومكافحة العدوى والمسار الآمن وعدم تواجد اى زياره او مرافقين مع مرضى العزل أو العناية، وتم التأكد من توافر جميع المستلزمات والأدوية وكذا الواقيات حفاظا وحرصا على الطواقم الطبية.


كما أشاد الدكتور هشام شيحة بدور المجتمع المدني والتعاون المثمر والذي قام بتوفير 18 مونيتور 29 من مولدات صغيره للاكسجين لزيادة عدد أسرة العناية المتوسطة بالمستشفى.


فيما أكدت الدكتورة هيام أبو حمر، أنه سيتم التشغيل التجريبي لتانك الأكسجين بعد استكمال جميع الوصلات والصرف قريبا كما أثنت على الطاقم الطبى وإدارة المستشفى وعلى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى. 

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