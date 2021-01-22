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محافظات

محافظ مطروح: منع أي تجاوزات أو تعديات على الأرصفة بالشوارع

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:20 م
محافظ مطروح : منع
محافظ مطروح : منع أي تجاوزات أو إستيلاء على الأرصفة
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أيمن محمود
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  إعادة الشيء لأصله خلال جولة بشارع اسكندرية لمتابعة أعمال رصف عدد من الشوارع الجانبية.


و شدد محافظ مطروح خلال الجولة  على  منع أي إشغالات على الأرصفة حفاظا على حقوق المشاة وعدم السماح لأصحاب المحلات بتجاوز المساحة المخصصة لهم، والتوجيه لشرطة المرافق ومجلس المدينة بالمرور الدورى ومنع أي تجاوزات  أو  إستيلاء على الأرصفة  وفرض الغرامات والمحاضر.

 كما تفقد محافظ مطروح عددا من المنشآت غير المستغلة  بشارع إسكندرية، موجها بسرعة بحث المقترحات المقدمة لاستغلال موقع تلك المنشآت لتحقيق الاستفادة الامثل لها بما يعود على تنمية المحافظة وتوفير  مزيد من الخدمات للمواطنين.

  كما استمع محافظ مطروح خلال الجولة لطلبات عدد من المواطنين، موجها للجهات المعنية بسرعة بحثها والعرض عليه وفقا لضوابط المعمول بها مع الإسراع فى  تلبية الخدمات الإنسانية.

 رافق محافظ مطروح خلال الجولة اللواء أشرف إبراهيم  السكرتير العام  و رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح  وعدد من  مديرى المديريات والإدارات.

من ناحية اخرى التقى  محافظ مطروح بمكتبه بالمهندس  حسن الشيبانى  مدير عام مديرية التموين مطروح.

و ناقش محافظ مطروح المخزون الاستراتيجى من المواد الغذائية والاساسية ،  والتأكيد على المتابعة المستمرة للمعارض اللوجيستية ، والتفتيش الدورى على مصنع تعبئة الغاز مع تكليف مفتش تموين دائم للتأكد من التعبئة السليمة للإسطوانات  من حيث الوزن والسلامة . وعمل ملف لأصحاب تروسيكلات توزيع اسطوانات الغاز  من خلال المستودع  المورد ، و منح كارنيه تصريح لمزاولة البيع لتأكد المواطن منه  قبل شراء الاسطوانة ،مع مسئولية المستودع الموزع عنهم  لمنع أي تلاعب فى إسطوانات الغاز .

كما  شدد محافظ  مطروح على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات لمتابعة المعروض من السلع والمنتجات للمواطنين  والإطمئنان على سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنع اى تجاوزات.
محافظ مطروح: منع أي تجاوزات أو تعديات على الأرصفة بالشوارع
محافظ مطروح: منع أي تجاوزات أو تعديات على الأرصفة بالشوارع
محافظ مطروح: منع أي تجاوزات أو تعديات على الأرصفة بالشوارع
محافظ مطروح: منع أي تجاوزات أو تعديات على الأرصفة بالشوارع
محافظ مطروح: منع أي تجاوزات أو تعديات على الأرصفة بالشوارع
محافظ مطروح: منع أي تجاوزات أو تعديات على الأرصفة بالشوارع
محافظ مطروح: منع أي تجاوزات أو تعديات على الأرصفة بالشوارع
محافظ مطروح: منع أي تجاوزات أو تعديات على الأرصفة بالشوارع
محافظ مطروح: منع أي تجاوزات أو تعديات على الأرصفة بالشوارع
محافظ مطروح: منع أي تجاوزات أو تعديات على الأرصفة بالشوارع
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