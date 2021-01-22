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محللة سياسية: العنصرية موجودة في أمريكا منذ حكم أوباما

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:18 م
أوباما
أوباما
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شيرين عادل
قالت روان رجولة، الكاتبة والمحللة السياسية من واشنطن، إن الانقسام بالمجتمع الأمريكى متواجد بشكل كبير، لافتة إلى أن العنصرية موجودة فى أمريكا منذ فترة حكم الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما. 

وأكدت "رجولة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رانيا هاشم ببرنامج مانشيت عبر فضائية اكسترا نيوز، أن سياسات  الرئيس الأمريكى السابق أوباما لم تعالج المشاكل المتعلقة بالعرق خاصة مع وجود عنف الشرطة الأمريكية ضد الأمريكان الأفارقة فى المظاهرات. 

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية ليبرالية تقدمية تحسب على الحزب الديمقراطى، لافتة إلى أن شعار أن المشاكل ستحل بوجود بايدن هو شعارات إعلامية فقط وليس واقعا فعليا. 

ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكى بايدن لم يستطع أن يتجاوز أزمات امتدت لسنوات كبيرة شملت تحديات اقتصادية، وجائحة كورونا وغيرها من المشاكل الاقتصادية الأخرى، متابعة  أن كافة الرؤساء الأمريكيين عند تسلمهم لمقاليد الحكم، تحدثوا عن الوحدة، خاصة أن الانقسام فى المجتمع الأمريكى قديم الأزل، بالإضافة للعنصرية بين البيض والسود.
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