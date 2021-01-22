محللة سياسية: العنصرية موجودة في أمريكا منذ حكم أوباما

قالت روان رجولة، الكاتبة والمحللة السياسية من واشنطن، إن الانقسام بالمجتمع الأمريكى متواجد بشكل كبير، لافتة إلى أن العنصرية موجودة فى أمريكا منذ فترة حكم الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما.





وأكدت "رجولة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رانيا هاشم ببرنامج مانشيت عبر فضائية اكسترا نيوز، أن سياسات الرئيس الأمريكى السابق أوباما لم تعالج المشاكل المتعلقة بالعرق خاصة مع وجود عنف الشرطة الأمريكية ضد الأمريكان الأفارقة فى المظاهرات.





وأشارت إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية ليبرالية تقدمية تحسب على الحزب الديمقراطى، لافتة إلى أن شعار أن المشاكل ستحل بوجود بايدن هو شعارات إعلامية فقط وليس واقعا فعليا.



