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خبير أمني: القرية التكتيكية الأحدث على مستوى العالم في مواجهة الإرهاب

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:33 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء مجدي عبدالحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على متابعة أهم الأساليب التدريبية التي تتم داخل كلية الشرطة وجميع الكليات العسكرية.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون، تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على مستوى العلم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مجدي عبدالحليم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى لأول مرة الطلاب الجدد بأكاديمية الشرطة لتعرف على مدى التزامهم واستجابتهم للحياة العسكرية، لافتا أن الرئيس بمثابة والد أو أخ أكبر لجميع الضباط.
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