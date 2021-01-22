انتحار فتاة من أعلى سطح منزلها بـ الغربية

انتحرت فتاة فى العقد الثاني من عمرها بقفزها من أعلى سطح منزلها بمركز السنطة بمحافظة الغربية نتيجة مرورها بأزمة نفسية حادة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة الى مشرحة مستشفى السنطة المركزي .

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تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد برج مأمور مركز السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بسقوط فتاة من أعلى سطح منزلها، فانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان الحادث.

كما أفادت التحريات الأمنية أن الفتاة تدعى "س. ا"، حيث أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى سطح منزلها لمرورها بأزمة نفسية، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى السنطة المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها .