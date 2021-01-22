شاهد.. تحذيرات من خطر العدوى خلال إحراق جثث ضحايا كورونا بألمانيا

وسجلت ألمانيا،ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ وذلك تزامنا مع تمديد حالة الإغلاق في البلاد حتى فبراير المقبل.





وذكر معهد روبرت كوخ، بأن ألمانيا سجلت في آخر 24 ساعة 20398 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ تفشي الوباء إلى مليونين 49783 حالة.