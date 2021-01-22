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شاهد.. تحذيرات من خطر العدوى خلال إحراق جثث ضحايا كورونا بألمانيا

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:37 م
كورونا
كورونا
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها وجود مركز لإحراق الجثث في شرق ألمانيا، وكتب على بعض النعوش "خطر الإصابة بالعدوى" بينما دون على العديد منها تحذير: "لا مراسم جنائزية".

وسجلت ألمانيا،ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ وذلك تزامنا مع تمديد حالة الإغلاق في البلاد حتى فبراير المقبل.

وذكر معهد روبرت كوخ، بأن ألمانيا سجلت في آخر 24 ساعة 20398 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ تفشي الوباء  إلى مليونين 49783 حالة.
 
كما أشار المعهد الألماني إلى تسجيل 1013 وفاة ليصبح إجمالي عدد وفيات كورونا في ألمانيا 49783 حالة وفاة.
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