ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تسجل 533 إصابة جديدة بـ كورونا وحالة وفاة واحدة

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:14 م
إصابات كورونا -
إصابات كورونا - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 160367. 

وسجلت الصحة الكويتية في بيان لها اليوم حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي  الان 952 حالة.

فيما رصدت الوزارة الكويتية  شفاء 481 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليصل  إجمالي حالات  الشفاء الى 153307.

كما بينت ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 48 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد 19» ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6108 حالات.

وتم اجراء 10311 مسحة خلال الساعات الماضية  ليبلغ مجموع الفحوصات 1446503 فحوصات. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حريق في وزارة الصحة الكويتية.. صور

شاهد.. اللقطات الأولى من اشتعال طائرة بريطانية بمطار كاستيلون الإسباني

3 وفيات و247 إصابة حصيلة كورونا فى الكويت خلال 24 ساعة

الكويت تسجل 205 إصابات جديدة بـ كورونا.. وحالات الشفاء تتجاوز 97%

255 إصابة جديدة و حالة وفاة.. الكويت تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

339 إصابة جديدة و3 وفيات.. الكويت تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

بعد تأجيل مشاركة البيانات.. واتسآب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

دراسة: لهذا السبب الأطفال أقل نقلا لعدوى كورونا.. تفاصيل

شاهد .. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك

الرئيس الإنسان .. السيسي يقبل رأس أم طالب خلال زيارته أكاديمية الشرطة

الضرائب: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لـ الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

تمهيدا لعودة الطيران.. صحيفة روسية: كورونا لم تؤثر على السياحة فى مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 3 دقائق.. تعلمي الخطوات الصحيحة لوضع الكونتور كالمحترفين

بـ الفرو الأبيض.. هايدي موسى تستعرض جمالها على إنستجرام

بإطلالة كاجوال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها على إنستجرام