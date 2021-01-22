ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف يصدر قرارًا بتعديل بعض مواد النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:56 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
محمود ضاحي
أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا بتعديل المواد أرقام ( 7 – 30 – 47 - 52) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن القرار جاء بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم 79 باجتماعها الثاني بتاريخ 25 / 6 / 2020م ، وعلى موافقة البنك المركزي المصرى ورئيس الوزراء .


وفي سياق اخر أنهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة سلمان محمد أحمد سليمان – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الأقصر ، و أحمد محمد جمال الدين هزاع – إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ بناء على الأحكام القضائية الصادرة ضدهما ، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.


وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الأقصر ، ومديرية أوقاف كفر الشيخ على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.


وفي سياق اخر قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالتنسيق مع نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، سفر خمس من الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف المصرية ، ضمن القافلة الدعوية المشتركة بين الأئمة والواعظات المصريين وزملائهم من الأئمة والواعظات السودانيين ليجوبوا معًا عددًا من الولايات السودانية ، وذلك في الفترة من 31 يناير 2021م حتى 11 فبراير 2021.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف السوداني فور وصوله للقاهرة: مصر والسودان مصير واحد مشترك

جولة تفقدية لوزير الأوقاف ونظيره السوداني بمقر أكاديمية تدريب الأئمة

وزير الأوقاف يصطحب نظيره السوداني في جولة بأكاديمية تدريب الأئمة

الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية

الأوقاف: إيفاد إمام وخطيب من القاهرة للعمل بالمركز الإسلامي بتنزانيا

الأوقاف: إنهاء خدمة إمام بالدقهلية لانقطاعه عن العمل

ترشيحاتنا

فيديو جراف .. سر عدم تحلل جثة عبد الحليم حافظ

أضروا بالمال العام بقيمة 1.9 مليون جنيه.. إحالة 3 مسئولين بالثروة السمكية للمحاكمة التأديبية

الضنا مش غالي .. أم تلهث وراء الجنس وتتخلص من طفلها بسبب المتعة الحرام| تقرير

هل يجوز صرف أموال الزكاة لبناء مسجد؟

تطور مفاجئ.. سانت إيتيان يقترب من حسم صفقة مصطفى محمد مقابل 78 مليون جنيه

خاص| هل تم الاتفاق مع الزمالك لضم مصطفى محمد.. سانت إيتيان يكشف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعد مفاجأة.. يستيقظ على خبر فوزه بـ 10 ملايين دولار والسبب تذكرة يانصيب

7 أنواع من الزيوت الطبيعية تعالج الشخير.. تعرف عليها

هيونداي توسان HUNDAI TUCSON 2021 الشكل الجديد رسميا في مصر.. صور