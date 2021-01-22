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مصطفى بكري: 450 ألف موظف منتدب يعانون من قانون الخدمة المدنية.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:43 م
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
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أسامة علي
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن 450 ألفا من الموظفين المنتدبين بالجهاز الإدارى للدولة، يواجهون أزمة كبيرة؛ بعد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016.

وأشار بكرى خلال تقديمه برنامج"حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن المشكلة التى يواجهها هؤلاء الموظفون، هى إلغاء الانتداب بعد 4 سنوات؛ بعدها يتم نقل الموظف إلى جهة انتدابه، وفي حالة عدم الرغبة؛ يتم عمل إعارة داخلية.

وأوضح بكرى، أن ذلك يفسره البعض على أنه قرار غير عادل، ويجبرهم على التنازل عن حقوقهم مقابل الإعارة.

وأضاف بكرى قائلا:" طب بالمنطق يتم مثلا انتداب مدرس للعمل بالتموين، وفى حالة الرفض؛ يمكن اللجوء للإعارة الداخلية، والتي تعني تنازل الموظف عن حقه في أي ترقية مستقبلا".
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