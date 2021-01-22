السيطرة على حريق في مزرعة دواجن جنوب الأقصر

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر فى السيطرة على حريق شب بمزرعة دواجن في قرية الحلة التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر .





وكان قد تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطارًا من المقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق بمزرعة دواجن، بقرية الحلة التابعة لدائرة المركز .





انتقل لمكان الحادث المقدم أحمد نمبر رئيس وحدة إطفاء إسنا وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي أجزاء المزرعة، بعد أن تم الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف.





وبالمعاينة تبين أن الحريق بمزرعة ملك جوزيف سمير أيوب، وان الحريق شب فى الدور الأول بالمزرعة وأسفر الحريق عن نفوق 3000 فرخ صغير، وأن سبب الحريق هو ماس كهربائي، ولا توجد أي خسائر فى الأرواح .



