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أخبار العالم

بسبب كورونا.. دبي تصدر قرارين جديدين بشأن المناسبات الاجتماعية

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:30 م
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل
أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، قرارًا باقتصار الحضور في المناسبات الاجتماعية والأعراس والحفلات الخاصة على الأقارب من الدرجة الأولى ولعدد 10 أشخاص فقط سواء في الفنادق أو المنازل. 

وذكرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ان القرار سيكون ساريا اعتبارًا من يوم الأربعاء 27 يناير. 

كما أصدرت اللجنة العليا قرارًا يلزم جميع المطاعم ومقاهي الشيشة بزيادة المسافة الفاصلة بين الطاولات من 2 متر إلى 3 متر، مع تقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على ذات الطاولة من 10 إلى 7 للمطاعم و4 لمقاهي الشيشة.

ويأتي هذان القراران بسبب ارتفاع عدد مخالفات وعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية.
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