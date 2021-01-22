صادات.. اردوغان ينشئ شركة لاغتيال معارضيه

قال الإعلامي محمد موسى، إنه من ضمن مهام شركة صادات التركية "الذراع السرية لأردوغان"، أنها تقوم بتدريب المسلحين الموجودين الآن في ليبيا وسوريا، وكذلك تثقيف الشباب في حزب التنمية والعدالة الحاكم بتركيا، تمهيدًا لإنشاء جيش سري من المسلحين أفراد الحزب.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن «صادات» شاركت في إحباط محاولة الانقلاب عام 2016، وهي من تقوم بتدريب منظمات عسكرية للحفاظ على نظام أروغان.
وتابع: "خلال الأيام اللي فاتت شركة صادات الأردوغانية قدمت الدعم للجماعات المتطرفة، وتدريب عناصر قتالية لتنفيذ عمليات اغتيال داخل وخارج تركيا".