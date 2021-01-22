ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صادات.. اردوغان ينشئ شركة لاغتيال معارضيه

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:45 م
اردوغان
اردوغان
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي محمد موسى، إنه من ضمن مهام شركة صادات التركية "الذراع السرية لأردوغان"، أنها تقوم بتدريب المسلحين الموجودين الآن في ليبيا وسوريا، وكذلك تثقيف الشباب في حزب التنمية والعدالة الحاكم بتركيا، تمهيدًا لإنشاء جيش سري من المسلحين أفراد الحزب.


وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن «صادات» شاركت في إحباط محاولة الانقلاب عام 2016، وهي من تقوم بتدريب منظمات عسكرية للحفاظ على نظام أروغان.


وتابع: "خلال الأيام اللي فاتت شركة صادات الأردوغانية قدمت الدعم للجماعات المتطرفة، وتدريب عناصر قتالية لتنفيذ عمليات اغتيال داخل وخارج تركيا".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد شيخو يكتب: سفينة أردوغان تغرق

متهما هذا المسئول الأجنبي .. رئيس فنزويلا يكشف عن محاولة لاغتياله يوم الانتخابات

أحمد موسى: 47% من أصوات برلمان 2021 معارضون

وثائق مسربة تكشف تفاصيل تجنيد أردوغان لإرهابي عالمي

ترشيحاتنا

خاص| هل تم الاتفاق مع الزمالك لضم مصطفى محمد.. سانت إيتيان يكشف

كانت سايحة في دمها.. والد روان ضحية البناء المخالف يروي تفاصيل مفجعة بعد وفاة ابنته

نجل عضو الجهاز الطبي بفريق الإسماعيلي يتعرض لـ حادث أليم

قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ..الطلاب يتوقعون 4 سيناريوهات للامتحانات

مشادة وحالة مثيرة للجدل وهجوم فرج عامر .. التعادل يحسم لقاء سموحة وبيراميدز

هل هناك اتصالات بين الرياض ونظام بشار الأسد؟ وزير الخارجية السعودي يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعد مفاجأة.. يستيقظ على خبر فوزه بـ 10 ملايين دولار والسبب تذكرة يانصيب

7 أنواع من الزيوت الطبيعية تعالج الشخير.. تعرف عليها

هيونداي توسان HUNDAI TUCSON 2021 الشكل الجديد رسميا في مصر.. صور