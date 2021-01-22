صادات.. اردوغان ينشئ شركة لاغتيال معارضيه

قال الإعلامي محمد موسى، إنه من ضمن مهام شركة صادات التركية "الذراع السرية لأردوغان"، أنها تقوم بتدريب المسلحين الموجودين الآن في ليبيا وسوريا، وكذلك تثقيف الشباب في حزب التنمية والعدالة الحاكم بتركيا، تمهيدًا لإنشاء جيش سري من المسلحين أفراد الحزب.









وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن «صادات» شاركت في إحباط محاولة الانقلاب عام 2016، وهي من تقوم بتدريب منظمات عسكرية للحفاظ على نظام أروغان.







