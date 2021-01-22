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أخبار البلد

الصحة: تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا .. الأحد

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:11 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن مصدر طبي بوزارة الصحة، أن مصر في انتظار استلام الشحنة الثانية للقاح فيروس كورونا، سينوفارم الصيني.

واوضح المصدر، ان موقع تسجيل لقاح كورونا جاهز ومجرب، وسيتم إطلاقه نهاية شهر يناير الجاري.

وأضاف، أنه حتى الآن لم يتم تطعيم أي من الفرق الطبية أو أصحاب الامراض المزمنة بلقاح كورونا.

واكد: أن التطعيم اختياري وغير اجبارى وسيتم حصر كافة الاحتياجات للفرق الطبية بطريقتين الأولى حصر الأعداد بشكل كتابى من داخل المستشفيات والثانى عبر التسجيل والحجز فى الموقع الالكترونى.

 واشار الى ان الفئات التي تحصل علي اللقاح بالمرحله الاولي، الاطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وان الأطفال والحوامل ضمن الفئات التي لن تحصل على اللقاح حتى الآن.

واكد المصدر، ان من المتوقع تطعيم لقاح كورونا للطواقم الطبية بمستشفيات العزل يوم الأحد المقبل، موضحا أن التطعيمات ستكون اختيارية للطواقم الطبية وبالمجان، خاصة أنهم خط الدفاع الأول من إصابات كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.
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