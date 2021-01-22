بأياد مصرية..فريق معماري يصمم مشروعا لربط برج القاهرة بالمتحف المصري

استضاف الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الجمعة، مجموعة من المهندسين المصريين الذين حصلوا على الجائزة الأولى في مسابقة دولية بتصميم معماري جديد، يربط بين المتحف المصري، وبرج القاهرة.





ومن جانبها قالت الدكتورة ابتسام الجيزاوي، عضو الفريق، إنهم مجموعة شباب من المهندسين المعماريين، ورغبوا في أن يظهروا في المسابقات المعمارية، ودخلوا أكثر من مسابقة، بهدف رفع اسم مصر في المسابقات الدولية، لافتة إلى أن العديد من الدول الأخرى شاركت، مثل تركيا والولايات المتحدة.





وبدورها أكدت المهندسة هدى عصام، إحدى أعضاء الفريق، أن المشروع عبارة عن جسر يربط بين معلمين مهمين جدا، وهما برج القاهرة، والمتحف المصري، وتم تصميم "لاند سكيب"، لخلق تجربة جميلة سواء في طبقات الكوبري، أو في ممر الكوبري من الأعلى.