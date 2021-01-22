بكرى: جبالى وأبو العينين وسعد يديرون ملف مراجعة خطط الحكومة بعناية

وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج"حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،أن وكيلي مجلس النواب، النائب محمد أبو العينين، والنائب أحمد سعد، يديران ملف لقاء الوزراء مع النواب بعناية واقتدار .

وأكد مصطفى بكرى قائلا:"أن إدارة ملف محاسبة الوزراء ومراجعة الخطط معهم أمر مهم للغاية ".

وكان تقدم النائب مصطفى بكري، بأول استجواب في دور الانعقاد الجاري ضد وزير قطاع الأعمال العام عن دوره ومسئوليته في قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعي والاقتصاد المصري.





وقال بكري في استجوابه إن الشركة تمتلك من الإمكانيات ما يضمن لها الاستمرارية اذا كانت هناك جدية فى الإصلاح والتطوير الآن وقرار تصفية الشركة جاء صادما وكأن هناك تعمدا لإفشال الشركة ثم تصفيتها وتشريد العاملين بها لتلحق بالشركة القومية للأسمنت المجاورة لها.





لم يكتف بكري بالاستجواب بل شن هجوما حادا على وزير قطاع الأعمال، خلال الجلسة العامة، أمس الخميس، قائلا: "أنت محارب للقطاع العام كيف وأنت وزير تقول إن شركة الحديد والصلب لا تساوي 10 صاغ، وكيف تقول إن قطاع الأعمال العام لايساوي شيئا وتقييم إحدى الشركات وأرضها علي النيل أضاع علي الدولة 12 مليار جنيه".





بدوره أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، خلال الجلسة، مناقشة هيئة مكتب المجلس المكونة من الرئيس والوكيلين للأٔوجه القانونية لعرض الاستجواب المقدم من مصطفى بكري ضد وزير قطاع الأعمال على الجلسة العامة.