أبطال نادي الحوار للسباحة بالدقهلية يحصدون ميداليات ببطولة المدارس

حصد عدد من ابطال السباحة بنادى الحوار بالمنصورة عددا من الميداليات المتنوعه فى بطولة المدارس حيث حصل أحمد محمد المنزلاوي فريق 2005 علي المركز الأول وذهبية سباقي 100 فراشه و100 حره في بطوله المدارس علي مستوي المحافظة.





كما حصل محمود محمد المنزلاوي فريق 2007 علي المركز الأول وذهبية في سباقي 50 متر و100 متر صدر في بطوله المدارس علي مستوي المحافظة.





وحصل حاتم الامير فريق 2008 حصل على المركز اول وذهبية ١٠٠م ظهر في بطولة المدارس على مستوى المحافظة، كما حصل أحمد كريم محمد نجيب فريق 2009 المركز الثاني وفضية 100م حرة.





وحصل نور عبد الباقي جلال فريق 2009 المركز الثالث وبرونزية 50 باك كذلك حصل السباح صلاح حازم حمدى فريق 20 على المركز الثالث وبرونزية سباحة 100م فراشة.



