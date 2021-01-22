ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

قطع المياه 7 ساعات عن عدة مناطق بأسوان مساء اليوم

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:33 م
مياه الشرب
مياه الشرب
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان  انقطاع المياه عن مناطق وسط المدينة ( عباس فريد – الكورنيش وحتى أطلس ) ، ومناطق ( شرق البندر بالكامل – الشيخ هارون – خور المحمودية – المسلة – منطقة النفق – منشية النوبة – منطقة صالح حرب – الكسارة – الناصرية وما حولها )، وذلك اعتبارًا من الساعة  الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 22 /1 /2021 وحتى الساعة السادسة من صباح غد السبت الموافق 23 /1 /2021.

وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الكورنيش بدءًا من مجلس المدينة وحتى نادى أسوان الرياضى، مع الربط بالمحابس الجديدة، وتنفيذ عملية خطوط انحدار من مقام السيدة نفيسة وحتى تقاطع شارع المطار مع السوق السياحي.

اقرأ أيضا:

وطالبت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

‎سعر ومواصفات ‎سيارة Safari الهندي المنافس القوى لـ Land Rover .. صور

بعد تلقيها تعليقات مزعجة بسبب وزنها.. جراحة شفط دهون تنهي حياة أم لـ3 أطفال

يصيبك بأمراض القلب.. 3 أضرار لتناول البيض بهذه الكمية