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خبير أمني: أكاديمية الشرطة تواكب أحدث الأنظمة التدريبية بكافة العمليات

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:05 م
أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة
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شيرين عادل
قال اللواء ضياء عبد  الهادى ، الخبير الأمنى ، إن أكاديمية الشرطة المصرية بكافة فروعها من أقوى الأكاديميات على مستوى العالم والشرق الأوسط  . 

وأشار "عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إلى أن كلية الشرطة والأكاديمية الخاصة بها تواكب أحدث الأنظمة التدريبية العلمية والتقنية فى كافة العمليات "الاشتباكات والمداهمات" والمجال العلمى والتكنولوجي. 

وأوضح أن مصر تسبق الـ"اسكتلند يارد" فى التقنيات والنتائج المحققة لأكاديمية الشرطة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن أكاديمية الشرطة أسست أكاديميات على مستوى الوطن العربى والإفريقى وكل عام يأتي إليها طلبة من المغتربين من كل دول العالم.

ولفت إلى أن أكاديمية الشرط تتميز بالتكامل، خاصة وأن الطالب يأخذ قسطا من التعليم القانونى، بالإضافة إلى بكالوريوس الشرطة، خاصة أن تنفيذه الأمنى، يتطلب خلفية قانونية خاصة مع تنفيذه لعمليات "المداهمة، الضبط" إلخ. 

وتابع أن طالب أكاديمية الشرطة يشترط أن يتواجد فيه الشخصية المتكاملة تشتمل على الجانب العلمى والقوة البدنية والذى لا غنى عنهما فى طالب كلية الشرطة .
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