ضياء العطيفى يكتب: تدابير احترازية إعلامية فى غير محلها

فى ظل جائحة كورونا ويتخذ كافة الأفراد تدابير احترازية لمحاولة الحد من انتشار الفيروس.





ونجد كافة المسئولين وعلى رأسهم رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى لايكل ولا يمل أبدا ويتابع أدق التفاصيل فى كل مجال وفى كافة تفاصيل الدولة وفى كل مكان من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.





حالة الفشل وسوء الإدارة المسيطرة على أداء أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، كانت محور الحديث تحت قبة مجلس النواب، وأثارت قدرا كبيرا من النقاش الحاد والمساءلة الجادة فى ضوء وقائع عديدة ومخالفات رصدها أعضاء مجلس النواب وجددوا استعراضها والتأكيد عليها، فقدت شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، هجوما شديدا وعنيفا من النواب على وزير الدولة للإعلام، ووجه بعضهم انتقادات واتهامات قوية للوزير الذى قدم نفسه على طبق من ذهب للإخوان والقنوات المعادية، بحسب أحاديث الأعضاء بالجلسة، طالبه كثير من الأعضاء برد الأموال التى حصل عليها من مدينة الإنتاج الإعلامى بغير وجه حق.





وفى المقابل يحضرني ما يقوم به رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي من جهود ملموسة على الرغم من التحديات الصعبة التي يوجها من جائحة كورونا والديون المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية، ويسعي دائمًا إلي تطويرها وتخطي الأزمات.





ويتميز الشوربجي بمهارة التحدث والاستماع إلى الجميع الأطراف ولايترك مناسبة لأى مؤسسة صحفية ولا يكون مشاركا فيها ايجابيا يده بيد مسئوليها.





هذا بخلاف المؤسسات الصحفية والقائمين عليها مثل الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام الذي تولى مؤسسة مدينة للعديد من الجهات ومع إدارة ومتابعة وإيجاد حلول لكل مشكلة بعد أن كانت تعاني مؤسسة الأهرام من أزمة الورق اليوم لديها رصيد يكفيها لعام قادم بخلاف مشروعات اقتصادية سواء فى الغردقة او المقطم بالإضافة إلى ثلث كليات للجامعة التى تمتلكها الأهرام.





هذه أمثلة تعمل بمنتهى الجدية تحت قيادة رئيس لايقبل إلا بالنجاح فى ظل التدابير الاحترازية بل فى كافة الظروف.

ماذا قدمت للإعلام ياسيادة الوزير؟