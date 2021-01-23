ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم

السبت 23/يناير/2021 - 07:11 ص
ذهب
ذهب
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
يستعرض صدى البلد أسعار الذهب فى مصر فى مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق  23 يناير 2021، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 695 جنيهات، وسجل الذهب عيار 21 نحو 811 جنيها.

أسعار الذهب في مصر 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 927 جنيها

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 811 جنيها

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 695 جنيهات

اقرأ أيضا:

سعر الجنيه الذهب اليوم

فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6488 جنيهًا، وسجل سعر أوقية الذهب نحو 1863 دولارا بحسب آخر تحديث.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عيار 21 بـــ826 جنيها.. ننشر أسعار الذهب فى أول أيام العام الجديد

سعر الذهب اليوم الخميس 7 يناير 2021

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 يناير 2021

بعد آخر تراجع.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13-1-2021

ثبات محلي وارتفاع عالمي.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سعر جرام الذهب عيار 21 بختام تعاملات اليوم الخميس

ترشيحاتنا

بعشق صوتك وإحساسك..هاني شاكر يترجى تامر حسني لـ غناء نسيانك صعب أكيد.. فيديو

أخبار الرياضة.. وزير الشباب والرياضة العراقي يزور مقر النادي الأهلي.. حظوظ منتخب مصر فى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم لكرة اليد.. أحمد شوبير يواصل الهجوم على الجبلاية

أحمد سامي: صلاح محسن كان رغبتي الأولى وريان فضل سيراميكا بسبب الفلوس

مش اللجنة الثلاثية.. أحمد شوبير يفجر معلومات لأول مرة عن تخفيف عقوبة الشناوي

أحمد حسن يفتح النار على مسئولي بيراميدز: من الذي يختار صفقات الفريق

حكم تحديد نوع الجنين.. دار الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظروف غامضة.. وفاة عريس داخل الحمام قبل زفافه بلحظات | صور

بسبب الميمز.. سيناتور أمريكي يتحول إلى مطلب جماهيري على سويت شيرت

شاهد رد فعل بطريق مهدد بالانقراض عند رؤية فقاعات الصابون