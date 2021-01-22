محمد موسى يفضح تورط أكبر مستشاري القصر الرئاسي التركي في دعم الإرهاب.. فيديو

قال الإعلامي محمد موسى إن أردوغان أصدر أوامر لقائد الجيش الثاني التركي، الفريق زكائي أكساكالي، الذي أحيل إلى التقاعد خلال العام الماضي، بتشكيل قوات خاصة يكون هو قائدها.





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنه سيتم تشكيل هذه القوات من الـ600 عقيد تركي الذين تم إحالتهم إلى التقاعد في نفس الوقت، لينضموا للقوات التي ينشئها الفريق أكساكلي.









وتابع: "أردوغان طلب من زكائي أكساكالي أن ينشئ وحدة قوات خاصة، ويكون هو قائدها".









وأردف محمد موسى: "المعلومات اللي عندي تكشف عن فضائح لأكبر مستشاري القصر الرئاسي في تركيا، عدنان تانريفردي، وتورطه بشكل مباشر في دعم وتمويل وتدريب فرق الاغتيالات، أو ما يعرف في تركيا بـ«الجلادين» والكارثة أن المخابرات التركية هي من تشرف على كل ذلك".