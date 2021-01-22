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أخبار العالم

لويد أوستن يؤدي اليمين كأول وزير دفاع أمريكي من أصول أفريقية

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:03 م
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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أحمد محرم
أدى الجنرال المتقاعد لويد أوستن اليمين الدستورية ليصبح أول وزير دفاع من أصول أفريقية في تاريخ الولايات المتحدة، بعد إقرار مجلس الشيوخ تعيينه في المنصب.

وكان مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين قد وافقا بالأغلبية على استثناء لويد أوستن، المتقاعد عام 2016، من قانون يمنع العسكريين من تولي مناصب مدنية قبل مرور 7 سنوات على الأقل على تقاعدهم.

ولد لويد أوستن في 8 أغسطس 1953 في موبايل بولاية ألاباما، وترعرع في مدينة توماسفيل بولاية جورجيا، وتخرج من الأكاديمية العسكرية الأمريكية (ويست بوينت) بدرجة بكالوريوس العلوم في يونيو 1975.

حصل لاحقا على درجة الماجستير في الآداب كمستشار من كلية التربية بجامعة أوبورن عام 1986، وماجستير إدارة الأعمال في إدارة الأعمال من جامعة ويبستر عام 1989.

وخدم أوستن أكثر من 40 عاما في الجيش، قبل التقاعد عام 2016، والانتقال للعمل في قطاع الدفاع، كما عدد من سابقيه. وهو عضو في مجلس إدارة "رايتون تكنولوجيز"، واحدة من أكبر الشركات المصنعة للطيران ومعدات الدفاع في العالم. وأثار توليه هذا المنصب انتقادات له من بعض التقدميين.
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