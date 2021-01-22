القومى للمرأة يكشف المحافظات الأكثر تسجيلا لمعدلات ختان الإناث

قالت الدكتورة ايزيس محمود، مديرة عام التوعية والتدريب للمجلس القومى للمرأة، إن المجلس كان مشاركا بالأساس ضمن اللجنة القومية للقضاء على الختان، وذلك فى إطار موافقة رئاسة الوزراء على مشروع قانون تغليظ عقوبات ختان الإناث.





وأشارت "محمود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة مانشيت" عبر فضائية إكسترا نيوز إلى أن ظاهرة ختان الإناث لا زالت موجودة وبشكل مكثف خصوصا فى القرى البعيدة والنائية فى الصعيد والوجه البحرى.





وكشفت أن أكثر من 81% للفتيات التى مورست ضدها عادة ختان الإناث كانت على يد أطباء وممارسين لمهنة التمريض، لافتة إلى أن المجلس يعمل فى الوقت الحالي على منظومة متكاملة ، جزء منها ، التعديل الأخير لمشروع قانون تغليظ عقوبات " ختان الإناث أو برامج التوعية.





ولفتت إلى أن آخر إحصائية أجراها المجلس القومى للمرأة فيما يخص نسب ختان الإناث كانت فى عام 2014 والتى كشفت أن الفئة العمرية ما بين 15 : 49 عام مورس ضدهن عادة الختان وحاليا يعقد المجلس لدراسة ميدانية تكشف دقة النسب الأخيرة على الأرض.