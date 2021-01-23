بدء مولد الرفاعي.. وكورنا تمنع الاحتفالات

تحتفل الطرق الصوفية بمولد الرفاعي على مدار الأسبوع الجاري، لكن أزمة كورونا هذا العام منعت ولازالت تمنع كل احتفالات آل البيت.





وأكد طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية أن الاحتفاليات تستمر حتى الخميس المقبل، وسيكون شكل الاحتفاليات رمزيا، حيث يتكون تلك الاحتفاليات بالمقر العام للطريقة بحي الخليفة طوال أيام الأسبوع، نظرا لما تمر به البلاد بسبب وباء كورونا، وخوفاً على المريدين والأحباء، وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا.









وقال الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية، إن شيخنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير جمع بين نوره الحقيقي وشريعته وأتقدم نيابةً عن أبناء الطريقة الرفاعية بمصر والعالم الإسلامي بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العرببة ولحكومته الموقرة ولكافة شعب مصر العظيم ، ولسماحة الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس المجلس الصوفي الأعلي.

وأضاف الرفاعي في تصريحات له: "بمناسبة إحتفالنا السنوي بمولد الشيخ السيد أحمد الرفاعي الكبير قدس الله سره الشريف فكل عام والجميع بألف خير ونظراً للظروف الذي يمر بها العالم وحبيبتنا مصر نعلن لحضراتكم عدم الإحتفال بمولد شيخنا الرفاعي هذا العام حفاظاً على سلامة صحتكم وأحبابكم وهذا هو أهم شيء لدينا المحافظة على جميع الأحباب ".





وأضاف وأصيكم ونفسي بوصية شيخنا السيد أحمد الرفاعي الكبير قدس الله سره حين قال أي سادة! من الخشية تكون المحاسبة، ومن المحاسبة تكون المراقبة، ومن المراقبة يكون دوام الشغل بالله؛ فإن أغبط الناس في زماننا: مُؤْمِنٌ عَرَفَ زَمَانَهُ، وحَفِظَ لِسَانَهُ، ولَزِمَ شَأنَهُ، وَكَانَ مَنَ الصَّالحين .