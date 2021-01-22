صحفي رياضي: مصر نجحت بجدارة فى تنظيم أكبر بطولة لكرة اليد على مستوى العالم

قال محمد يحيى الصحفي الرياضى بجريدة الأخبار، إن أداء المنتخب الوطنى لكرة اليد رائع ومبهر للجميع، لافتا إلى أن المنتخب الوطنى أصبح أكثر احترافية فى مصر سواء لكرة القدم أو اليد .





وأكد "يحيى"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن مصر نجحت بجدارة فى تنظيم أكبر بطولة لليد على مستوى العالم وامتازت بالتنظيم الجيد خاصة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.





ولفت إلى أن مصر قامت بإجراء بطولة كأس العالم لكرة اليد بدون جمهور خوفا عليهم من جائحة كورونا، مؤكدا أن كافة البعثات العالمية أشادت بحسن تنظيم مصر فى هذه البطولة .





وتابع أن الصورة التى نقلت عن مصر خلال الفترة الماضية من الفرق والمنتخبات فى زيارات الأهرامات وسقارة وبرج العرب أشاد بها الجميع وبرؤية حضارة مصر الفرعونية العريقة .



