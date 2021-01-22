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ديني

هل يجوز صرف أموال الزكاة لبناء مسجد؟

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:13 م
هل يجوز صرف الزكاة
هل يجوز صرف الزكاة لبناء مسجد
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محمود ضاحي
هل يجوز صرف الزكاة لبناء مسجد .. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ومن جانبه قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة تكون لبناء الإنسان لا لبناء البنيان.

وأضاف "وسام"، أنه إذا كان المسلمون فى بقعة ما فى الأرض وليس عندهم مسجد يقيمون فيه شعيرة الصلاة، وليس عندهم من يتبرع من صدقاته وأمواله ليهيئ مكان للصلاة فيه فيجوز الإنفاق للصلاة من زكاة المال ويكون من المصرف فى سبيل الله.


هل إخراج الزكاة عن سنوات فائتة واجب؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: إن زكاة المال تجب إذا بلغ المال الذي تم توفيره النصاب وحال عليه الحول وقيمته 85 جرام ذهب عيار 21 ونخرج ربع العشر يعني 2.5% يعني كل 1000 جنيه عليه 25 جنيها وكل 100 ألف جنيه عليها 2500 جنيه وكل مليون عليه 25 ألف جنيه توزع على الفقراء وفي مصارفها الشرعية.

وتابع: انه يجب أن نخرج الزكاة ويمكن دفعها أثناء شهور العام قبل بداية العام الجديد كما يجب أن نقضي ما علينا من الزكاة في السنين السابقة لان دين الله أحق أن يقضى.
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