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فن

بعد شهر من طرحها .. إبقى قابلني لـ فضل شاكر تحقق 16 مليون مشاهدة

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:26 م
فضل شاكر
فضل شاكر
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آيه عاطف
حققت أغنية "ابقى قابلنى" للمطرب فضل شاكر، أكثر من 16 مليون مشاهدة بعد مرور ما يقرب من شهر على طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية "وابقي قابلني، لو حد استحمل طبعك اكتر من يومين، ده أنا ليا الجنة عشان انا عشت معاك سنين، ده أنت بصراحة ما تتعاشرش، فكرت أسامحك مفتكرش، والراحة بعدك هلاقيها في ناس تانيين".

"إبقى قابلني" كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومكس عمرو الخضري وعمر الصباغ ، وماستر عمر صباغ، وإشراف عام إياد النقيب، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.
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