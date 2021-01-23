أخبار التكنولوجيا.. واتساب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة.. وتخفيض هائل على هاتف آبل iPhone 11 Pro

رغم تأثره بهجرة الملايين من المستخدمين لمنصته، بعد أن أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب، عن تغيير كبير في سياسة خصوصيته والتي تم تأجيل تنفيذها لشهر مايو القادم، والتي تفرض على المستخدمين الموافقة إجباريا علي شروط الخدمة الجديدة والتي تنص على مشاركة بيانات المستخدمين مع موقع فيسبوك لأغراض إعلانية، لا يزال يعمل على تطوير ميزات جديدة لمستخدميه.