أخبار التكنولوجيا.. واتساب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة.. وتخفيض هائل على هاتف آبل iPhone 11 Pro

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
رغم تأثره بهجرة الملايين من المستخدمين لمنصته، بعد أن أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، عن تغيير كبير في سياسة خصوصيته والتي تم تأجيل تنفيذها لشهر مايو القادم، والتي تفرض على المستخدمين الموافقة إجباريا علي شروط الخدمة الجديدة والتي تنص على مشاركة بيانات المستخدمين مع موقع فيسبوك لأغراض إعلانية، لا يزال يعمل على تطوير ميزات جديدة لمستخدميه.
كشفت شركة اوبو بشكل رسمي عن هاتف RENO 5 PRO 5G، والذي يعد من أقوى هواتف الفلاجشيب ولكن بسعر الفئة المتوسطة، مع أفضل تصميم بانحناء على الجانبين وحافة سفلية رفيعة، ويمتاز هاتف RENO 5 PRO 5G، بتقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، وشبكات اتصال الجيل الخامس 5G.
توجد العديد من أجهزة الاستشعار على هاتفك الذكي، واثنان منها يعتبران أكبر مشاكل اختراق الخصوصية هما الكاميرا والميكروفون، ولعلك لا تريد أن تستخدم التطبيقات إلى هذه الخواص دون علمك والتي تعد تلك الخطوة أسهل الطرق للتجسس عليك.
تعد أجهزة آبل أحد أكثر الهواتف الذكية شهرة في العالم والأغلى سعرا أيضًا، حيث تتميز هواتف آيفون بالإمكانيات القوية من حيث الكاميرا والمعالج، إلى جانب نظام التشغيل الذي يجعلها أكثر أمانا من الاختراقات، ولكن على الرغم من ميزاتها الرائعة إلا أن تكلفتها لا تنناسب مع إمكانيات جميع المستخدمين.
كشفت شركة هونر Honor، اليوم عن أول هاتف ذكي لها بعد انفصالها رسميا عن شركة هواوي، تحت اسم V40 5G، مما يمثل بدايتها الجديدة كشركة مستقلة بشكل صحيح بعد الإعلان عن أن الشركة الصينية لم تعد تمتلك أي أسهم في هونر.
أطلقت شركة جوجل Google، تحديثا جديدا لمتصفح Chrome 88، يضيف بعض الميزات الخاصة بكلمات المرور تعمل على مختلف أنواع الأجهزة والهواتف الذكية.
شهدت عدد من تطبيقات المراسلة زيادة في عدد المستخدمين خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أعلن تطبيق واتسآب عن سياسة الخصوصية المحدثة لعام 2021، والتي كان من المفترض بدء تنفيذها في يوم 8 فبراير المقبل، حيث تنص الشروط المؤجلة لشهر مايو القادم مشاركة بيانات مستخدمي تطبيق التراسل مع موقع فيسبوك.