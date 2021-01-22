أساطير أفارقة مهدوا طريق صلاح ومحرز نحو العالمية.. ماذا تعرف عنهم؟

في فترة وجيزة، شق المحترف المصري محمد صلاح طريقه نحو العالمية، ليحطم سلسلة من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، وهو واحد من بين أحدث النجوم الأفارقة مثل رياض محرز وساديو ماني، الذين نالوا شهرتهم في الأندية الأوروبية المرموقة.





يسير هؤلاء النجوم المعروفين للجمهور حاليا، على خطى أبطال آخرين خرجوا من رحم القارة السمراء للعب في أوروبا، ولعل أبرزهم جورج ويا الذي حصل على لقب أفضل لاعب في العالم عام 1995.





ولا يزال جورج ويا الذي يشغل منصب رئيس دولة ليبيريا، هو اللاعب الإفريقي الوحيد الذي فاز بأفضل لاعب في العالم، ما يجعله واحدة ممن سبقوا صلاح ومحرز إلى العالمية وأحد من مهدوا الطريق لهؤلاء النجوم الحاليين.





ولعقود من الزمن، كانت قارة إفريقيا بمثابة "منجم ذهب" للأجانب الذين يتطلعون إلى العثور على المواهب التي يمكن أن تصبح فيما بعد مثل "ويا"وبيليه وغيرهم من أساطير كرة القدم.





وترصد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها، أهم اللاعبين الأفارقة الذين فرضوا مهاراتهم في الملاعب الأوروبية منذ أكثر من 120 عاما.





- ابن النيل في انجلترا





كان اللاعب آرثر وارتون المولود في غانا، أول لاعب أسود محترف في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث لعب مع نادي بريستون نورث إند عام 1886، ثم انتقل إلى اللعب في عدد من الفرق العالمية الأخرى.





لكن اللاعب الإفريقي الأكثر تأثيرا في الدوري الإنجليزي، كان المصري حسين حجازي الذي لعب لنادي فولهام عام 1911.





ولد حجازي لعائلة ثرية في دلتا مصر، في سبتمبر 1891، وانتقل إلى إنجلترا في 1910، ليتمكن من دراسة الهندسة في جامعة كامبريدج.





وبحسب الإذاعة، لفت اللاعب المصري الموهوب انتباه فرق الدرجة الأولى في الدوري الإنجليزي عندما لعب لفريق دولويتش هامليت في لندن، خارج الدوري.





وأثنى الجمهور وقتها على حجازي، حيث أعجبوا بخفة حركته وسرعته، كما أشادت الصحف المحلية بالمهاجم الرشيق الذي يخترق دفاعات الخصوم بـ"سهولة سحرية".





وبعد عودته لمصر في 1914، لعب حجازي في أولمبياد 1920، كما واصل مسيرته في عدد من الأندية المصرية على رأسها الأهلي.





وحتى يومنا هذا، يعتبر حجازي "الأب الروحي" لكرة القدم المصري، كما أطلق اسمه على أحد شوارع القاهرة.





- الجزائريون في فرنسا





بينما كان حجازي يمهد الطريق أمام الأفارقة للعب إلى أندية أوروبا، ساعدت العلاقات الوثيقة بين فرنسا والجزائر والمغرب وتونس في اكتشاف المواهب الموجودة في شمال افريقيا.





يعود ذلك إلى عام 1924، عندما عبر فريق من شمال إفريقيا البحر الأبيض المتوسط ​​ليهزم فرنسا مرتين.





ويشير التقرير، إلى أن اللاعبين القادمين من المستعمرات الفرنسية في إفريقيا تركوا انطباعا مختلفا، ليس فقط بقدراتهم الفنية ولكن أيضا بإصرارهم، حيث بدأت فرق باريس في البحث عن مواهب جديدة عبر البحر الأبيض.





وفي 1930، اتخذ الجزائري علي بنونة خطوة جديدة تمهد الطريق للاعبي كرة القدم بالقارة السمراء، ليصبح أول لاعب من شمال إفريقيا ينضم إلى فريق في فرنسا عندما انضم إلى "إف سي سيتي" وتبعه مواطنه عبد القادر بن بوعلي.





وكان بنونة، المولود في ولاية الشلف بالجزائر، جناحا متميزا وعرف بمهاراته في المراوغة، كما كان جزءا أساسيا من فريق "سيت" الذي شارك في أول دوري احترافي فرنسي عام 1932.





وساعد اللاعب الجزائري فريق "ست" ليكون أول فريق يفوز بلقبي الدوري والكأس معا في عام 1934 قبل أن ينتقل إلى رين حيث استمر في التألق.





وبسبب هذا الأداء الاستثنائي، تلقى بنونة دعوة للعب لصالح المنتخب الفرنسي، حيث كانت الجزائر لا تزال مستعمرة فرنسية في ذلك الوقت، ليصبح أول شمال إفريقي يمثل فرنسا.





ورغم خسارة المنتخب الفرنسي 3-0 في أولى مباراة بنونة أمام تشيكوسلوفاكيا في فبراير 1936، لكن بعد شهر ساعد اللاعب الجزائري الفريق في الفوز على بلجيكا.





وعاد بنونة إلى بلاده بعد مسيرة كروية ضخمة، ليتوفي في الجزائر عام 1980، وعلى مدى السنوات التالية، أصبح وجود اللاعبين الأفارقة في الدوري الفرنسي مشهد أكثر شيوعا، وقبل الحرب العالمية الثانية كان هناك نحو 40 لاعبا في أندية مختلفة.





- اللؤلؤة السوداء الأصلية





من بين أولئك الذين انتقلوا إلى اللعب في فرنسا قبل الحرب، والذي أصبح ظاهرة، اللاعب المغربي العربي بن مبارك.





ولد بن مبارك في الدار البيضاء، ورآه الفرنسيون عام 1937 عندما أثار إعجاب الجمهور أثناء مشاركته في مباراة بين المغرب وفرنسا.





وفي العالم التالي، استأجر الموظفون في مارسيليا بن مبارك ليلعب في أحد الفرق بجوار الجزائريين رياحي ربيع والدلكادر بن بوعلي ، اللذين كانا بالفعل لاعبين أساسيين بالفريق الأول.





وأطلقت الصحف على اللاعب المغربي لقب "اللؤلؤة السوداء" بسبب لون بشرته وموهبته البارزة التي أبهرت الجميع في أرض الملعب، كما أذهلت مهاراته غير العادية وقدراته الجماهير.





وسرعان ما تم استدعاء بن مبارك للعب مع المنتخب الفرنسي، وبعد الحرب العالمية الثانية، استأنف اللاعب المغربي مسيرته في أوروبا لينضم إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قبل أن يعود إلى مرسيليا.





وعقب مسيرة طويلة وناجحة في أوروبا، عاد بن مبارك إلى المغرب حيث مات وحيدا في حالة فقر شديد في سبتمبر 1992، ولم تكتشف جثته إلا بعد 3 أيام من وفاته.





وعلى الرغم من أنه مثل فرنسا لنحو 16 عاما، بين 1938 و1954، لكن بن مبارك لم يحصل على الجنسية الفرنسية.





كانت تلك النهاية مروعة بالنسبة لأسطورة، اعتبره كثيرون أفضل لاعب كرة قدم في عصره، لدرجة أن النجم البرازيلي "بيليه" قال في مرة "إذا كنت أنا ملك كرة القدم.. فإن العربي بن مبارك هو الإله".





لكن بعد6 سنوات من وفاته ، حصل بن مبارك على وسام الاستحقاق من الفيفا، وهو أعلى تكريم يمنحه الاتحاد العالمي لكرة القدم.





وبعد أن ترك بن مبارك بصمته في أوروبا، بدأ لاعبون أفارقة آخرون في الظهور، ولعبت فرنسا مجددا دورها في تجنيد المواهب المدفونة بالقارة السمراء.





ومن أبرز هؤلاء اللاعبين، المدافع راؤول دياني المولود لأب سنغالي وأم فرنسية، حيث كان والده سياسيا سنغاليا فرنسيا وشغل منصب عمدة داكار، كما كان أول رجل أسود يشغل منصبا في الحكومة الفرنسية.





وظهر دياني في مباراة منتخب فرنسا ضد إيطاليا عام 1931، وكان ضمن الفريق الذي لعب كأس العالم 1938 على أرضه.





وفي 1963، عاد المدافع البارز إلى بلده ليصبح واحدا من أول مدربي منتخب السنغال، وقاد فريقه إلى الفوز 2-0 على فرنسا في العام نفسه.



