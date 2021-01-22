إبراهيم عيسى: التيار السلفي والإخواني يواجه تنظيم الأسرة من عهد عبدالناصر وحتى الآن

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن التيار السلفي والإخوانى يواجه فكرة تنظيم الأسرة منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر وحتى الآن، قائلا: "كل ما قدمته مصر في تنظيم الأسرة منذ عبد الناصر ، وحتى الآن يواجهه التيار السلفي الإخواني ، وطول الوقت يقولوا حرام ، ويستخدمون الغريزة بدلا من العقل"، لافتا إلى أنه رغم ذلك ، حدث انخفاض في الزيادة السكانية.





وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن انخفاض معدلات المواليد خلال الآونة الأخيرة يدل على ثمة رشادة في التفكير لدى الأسرة المصرية والتفكير في الواقع الاقتصادي مع زيادة الاحتياجات، مؤكدا أن التحديات في الأسرة أصبحت شديدة الصعوبة.



