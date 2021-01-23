أغرب 3 سيارات في التاريخ.. ماركات لن تتوقعها | صور

لم تتوقف صيحات التصميم عند رواد الأزياء والموضة فقط، ويبدو أن الأمر تخطى أيضًا الرسوم المتحركة وتقنية الجرافيك، فالموضوع أصبح متعلقًا بصناعة السيارات ، التى شهدت أغرب التصميمات في عالم المحركات خاصةً السيارات صغيرة الحجم، والتي تشبه للوهلة الأولى أنها محركات لشخصيات كارتونية، ولكنها في الحقيقة لسيارات انطلقت بالفعل واستطاعت أن تخلد في ذاكرة التاريخ، كأحد النماذج المميزة حول العالم.

1- بي إم دابليو إيزيتا

صُممت هذه السيارة من قبل الشركة الإيطالية ريفولتا التي كانت تنتج ثلاجات كهربائية قبل أن تدخل عالم السيارات بهذا الطراز المميز، ثم يقوم العملاق البافاري BMW بتطوير هذه النسخة، وتزويدها بمحرك سعة 246 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 12 حصانًا، ثم أعادت بناء المحرك ليصل إلى سعة 295 سي سي بقوة 13 حصانًا.





2- بيل بي 50

كانت هذه السيارة هي حديث الساعة في بريطانيا تحديدًا في عام 1962، وصُممت من قبل الصانع الإنجليزي، وأنتج منها 50 نسخة فقط، وما زالت توجد هذه النسخة الصغيرة إلى وقتنا الحالي بحوزة محبيها وراغبي اقتناء النسخ النادرة، يذكر أن يبلغ طول بيلي بي 54 بوصة، و بعرض يبلغ 41 بوصة فقط.





3- فانجارد سيبرينج سيتيكار

نالت هذه السيارة شرف التجربة الاولى لانتاج السيارات الكهربائية عام 1974 بواسطة شركة سيبرينج فانجارد والتي اتخذت ولاية فلوريدا مقرا لها، وكانت أول انطلاقة لهذه السيارة في عام 1975 من داخل شوارع الولايات المتحدة، وبلغت السرعة القصوى للسيارة 45 ميل/ساعة، بينما قدرت قوتها بحوالي 3.5 حصان.