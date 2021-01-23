تبدأ من 360 ألف جنيه.. مواصفات سكودا سكالا موديل 2021 | صور

تقدم علامة سكودا العريقة باقة متنوعة من الإصدارات التي تختلف من ناحية التصميم الخارجي والقدرات الفنية، ومن بين فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، والسيدان الأنيقة، تأتي النسخة "سكالا" موديل 2021 صاحبة إطلالة الهاتشباك المميزة.





تعتمد سكودا سكالا على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، الذي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، مدعوما بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكونا من 6 سرعات.





ومن خلال هذه القدرات الفنية تنطلق " سكالا " من نقطة الاستعداد 0 لتصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.8 ثانية فقط، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقد نحو 6.2 لتر، وذلك عند خوضها لمسافات تقدر بـ 100 كم.





تأتي النسخة الأنيقة سكالا بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، و نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق، و نظام متابعة ضغط الاطارات، و نظام المساعدة على صعود المرتفعات HHC، نظام الغلق الالكتروني للفرامل، و نظام حماية السيارة من السرقة.





حصلت السيارة على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وعجلات رياضية تتوسطها جنوط معدنية ذات تصميم هندسي فريد، إضافةً إلى باقة من التجهيزات الداخلية مثل خاصية تفعيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة، ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة ولزيادة عنصر الأمان.





تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 8 بوصة داعمة للتطبيقات الذكية، إضافة إلى مرايات جانبية بخاصية الطي الكهربائي وحساسات مطر، وفتحة سقف بانوراما للفئة الأعلى تجهيزًا.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة سكودا سكالا موديل 2021 :





الفئة الأولى أتوماتيك موديل AMBITION 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 360 ألف جنيه.